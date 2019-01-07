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Под Запорожьем семья с детьми попала в смертельное ДТП: опубликованы фото

понедельник, 07 января 2019, 09:33

В воскресенье, 6 января, в Запорожской области столкнулись два автомобиля, один человек погиб и еще пять пострадали, к том числе двое детей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Трагедия произошла около 16:00 в Мелитопольском районе на 386 км автодороги Харьков-Симферополь. Вблизи села Троицкое Мелитопольского района, водитель автомобиля марки Audi, двигаясь в направлении города Мелитополь, выехал на встречную полосу движения и там столкнулся с Chevrolet Lacetti.

В результате аварии пассажирка автомобиля Chevrolet Lacetti, жительница города Днепр 1985 года рождения, погибла на месте происшествия. Травмы различной степени тяжести получили пятеро граждан: водитель автомобиля Chevrolet, мужчина 1980 года рождения и двое пассажиров, мальчик 2016 рождения и девочка 2018 рождения, жители города Днепр, и водитель автомобиля Audi, житель Мелитополя 1959 года , госпитализированы в больницу. Пассажир автомобиля Audi, житель Мелитополя 1991 года рождения, после оказания медицинской помощи отпущен домой.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Как сообщал "Апостроф", 6 января возле села Ясенево в Бродовском районе на автодороге "Киев - Чоп" произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб ребенок, еще семь человек получили травмы.

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