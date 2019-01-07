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Пижамные вечеринки: опубликованы смешные фото празднования года Свиньи в Крыму

понедельник, 07 января 2019, 04:41

В сети опубликовали фотографии празднования Нового года в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщает блогер RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

Блогер выложила в сеть праздничные фотографии жителей разных городов в аннексированном Крыму - Джанкой, Алушта, Черноморское, поселок Курман.

"Курортный Джанкой. Новогодняя пижамная вечеринка", - написала блогер.

"Алушта. Веселое новогоднее настроение", - пишет RoksolanaToday&Крым.

"П. Курман. Хорошо подготовилась Снегурочка к году свиньи. Весь год кушала, похоже", - прокомментировала она фото.

"Черноморское. Образ Снегурочки тут интересный весьма случился", - написала блогер в Twitter.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму сторонники Украины находят друг друга по звукам салютов при праздновании Нового года по украинскому времени.

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