Пижамные вечеринки: опубликованы смешные фото празднования года Свиньи в Крыму

В сети опубликовали фотографии празднования Нового года в оккупированном Россией Крыму.
Об этом сообщает блогер RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.
Блогер выложила в сеть праздничные фотографии жителей разных городов в аннексированном Крыму - Джанкой, Алушта, Черноморское, поселок Курман.
"Курортный Джанкой. Новогодняя пижамная вечеринка", - написала блогер.
"Алушта. Веселое новогоднее настроение", - пишет RoksolanaToday&Крым.
"П. Курман. Хорошо подготовилась Снегурочка к году свиньи. Весь год кушала, похоже", - прокомментировала она фото.
"Черноморское. Образ Снегурочки тут интересный весьма случился", - написала блогер в Twitter.
Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму сторонники Украины находят друг друга по звукам салютов при праздновании Нового года по украинскому времени.