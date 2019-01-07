В Украине посреди зимы в сугробе расцвели цветы: опубликованы фото

В сети показали фотографию распустившихся среди снега зимой цветов.

Об этом сообщает пользователь социальной сети Роман Лукьяненко на своей странице в Facebook.

Такое зимнее чудо произошло в украинском городе Марганец Днепропетровской области.

"НЕ ЗНАЮ КАК У КОГО, А У МЕНЯ ЦВЕТУТ МОРОЗНИКИ!!", - написал Роман и разместил фото цветов.

В сети пользователей удивило такое цветение и они прокомментировали фото.

Как ранее сообщал "Апостроф", в феврале прошлого года также распустились цветы. Цветение первоцвета анкарского, который занесен в Красную книгу Украины, наблюдали в Херсонской области. Однако это произошло из-за аномально теплой погоды зимой. Также ранее сеть взбудоражили фото "новогодних" цветов в Украине.