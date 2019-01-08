На Закарпатье произошло смертельное ЧП с горнолыжниками, фото

В Закарпатской области в районе города Гимба Межгорского района заблудились пятеро лыжников. Вскоре одного из них нашли мертвым, еще один мужчина пропал без вести

Об этом сообщает ГСЧС в Закарпатской области.

Известно, что пятеро мужчин потерялись 6 января, в канун Рождества. Они были в разных компаниях — трое в одной, и еще два — в другой. Но все они приехали из Киева.

Спасатели сразу отправились на поиски заблудившихся. Уже в 00:15 7 января спасатели встретили двух лыжников, которые возвращались на двух снегоходах с местными жителями. По их словам, третьего туриста они оставили в районе горы Гимба, выкопав ему укрытие от снега и ветра, так как у него не осталось сил для дальнейшего передвижения. Предоставив спасателям примерные GPS-координаты друга, они поехали в гостиницу.

Спустя три часа в 3:10 спасатели нашли указанное по GPS-координатам место, где предположительно должен был находится третий лыжник. Там они нашли лыжные палки и горнолыжные очки, однако мужчины там не было. Поиски вокруг места также не дали результатов. Спасателям пришлось на время, с 04:30 до 06:00, приостановить поиски пропавшего из-за опасности пребывания на склоне. И только в 11:50 мужчину нашли — он лежал без признаков жизни у подножия горы Гимба. К сожалению, лыжник погиб. Его тело передали работникам полиции для дальнейшей транспортировки в морг.

Известно, что двое других заблудившихся фрирайдеров - 1984 года рождения. Около 13:20 на Рождество один из них вышел на связь со спасателями и сообщил координаты своего местоположения. Его удалось найти в районе горы Стой Савеловского района, на данный момент мужчина пребывает в гостинице и с ним все хорошо.

А вот его друга найти до сих пор не удалось. Сейчас спасатели двумя поисковыми группами обследуют местность вероятного пребывания парня. Первая группа ищет со стороны железнодорожной станции Оса Савеловского района в сторону горы Гимба Межгорского района, а вторая со стороны села Пилипец в направлении станции Оса. Всего в поисках принимают участие 17 спасателей и 3 единицы техники.

Фото: ГСЧС

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