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На Драгобрате туристы сорвались с подъемника: фото с места ЧП

четверг, 03 января 2019, 18:18

На популярном горнолыжном курорте Драгобрат (Карпаты) из-за неисправности подъемника произошло опасное ЧП с участием туристов.

Об этом инциденте на своей странице в Facebook рассказала туристка Анна Самородова.

"Я во второй раз родилась. День был прекрасный, каталочка супер, и тут мы поехали "в елки". Садимся на кресельный подъемник "Вершина", опускаем ту железяку, на которую ставят лыжи и борд, проезжаем метров 15-20, и тут эта железяка вырывается из креплений и летит вниз. Вместе с нами. Точнее, мы падаем с подъемника вместе с ней. За секунду до этого Миша говорит "что-то внизу", я подумала, что зацепила снег лыжей, но носочки были подняты, это невозможно. Словом, рухнули мы вместе с этой железкой вниз. Люди рядом в шоке, мы не меньше", – написала она, опубликовав фото поломанного подъемника.

По ее словам, после падения никто не остановил подъемник. Кроме того, сотрудники кричали ей и ее спутнику, чтобы они отползли в сторону и не мешали ехать другим людям. Несколько минут молодые люди пытались выбраться из ловушки сами, уклоняясь от кресел с другими лыжниками, которые непрерывно двигались.

"Что самое интересное, нам сказали: "Возможно, вы сильно на него надавили". Это же подъемник! А на ту подставку ставить борд и лыжи?! Что означает сильно нажали? Еще были версии, что я задела лыжей землю и мы упали, а самая прекрасная, – что это мы его специально поломали. На наши слова: "А если бы это случилось в середине подъема", нам сказали: "Вы выдумываете, такого бы не произошло". А где гарантии?" – добавила девушка.

При этом, в качестве компенсации перепуганным туристам предложили скипасы. Это тоже вызвало у женщины немалое возмущение, поскольку никто так и не дал ей гарантий, что в следующий раз люди снова не упадут с горе-подъемника.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Драгобрате местный бизнесмен на ратраке переехал девушку.

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