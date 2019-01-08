​Под Киевом случилось смертельное ДТП на пешеходном переходе: фото

8 января в Броварах Киевской области Daewoo Lanos сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"На спецлинию 102 сообщили, что в городе Бровары на пешеходном переходе автомобиль Део Ланос, который двигался по улице Киевской, в сторону Киева, совершил наезд на пешехода, который перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора", - говорится в сообщении.

В результате ДТП от полученных травм 64-летний пешеход скончался в районной местной больнице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", 28 декабря в Каменском, Днепропетровской области, разгневанный водитель ВАЗа атаковал пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте.