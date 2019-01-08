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Посленовогодняя "белочка" пришла: в сети высмеяли неожиданное признание Путина

вторник, 08 января 2019, 10:29

Президент РФ Владимир Путин заявил об имеющемся у него звании лейтенанта артиллерии.

Об этом сообщает издание РБК.

Глава России в беседе с почетным строителем России Владимиром Бендетом рассказал, что получил звание лейтенанта как артиллерист.

"Мы с вами оба артиллеристы оказались", - признался Бендету Путин. Тот ему в свою очередь сообщил, что "за все время ни разу не выстрелил из пушки, хотя дослужился до лейтенанта".

"Я тоже получил звание лейтенанта как артиллерист, командир взвода управления гаубичной артиллерии <...> 122 миллиметра", - заявил президент. Когда именно и при каких обстоятельствах это произошло, глава государства не уточнил.

Согласно официальной биографии Путина на сайте Кремля, в 1975 году он окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. После этого работал в контрразведывательном подразделении, а затем, в середине 1980-х годов, отучился в Краснознаменном институте КГБ СССР (ныне Академии внешней разведки). Впоследствии Путин был направлен на работу в ГДР, где в 1985–1990 годах "проходил службу в территориальной разведточке в Дрездене". Там же, согласно официальной биографии, он дослужился до должности старшего помощника начальника отдела в звании подполковника.

Пользователи сети на такое откровение отреагировали со смехом.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео с российским священником, который рассказывает о лживости и лицемерии президента России Владимире Путина.

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