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​Хитом сети стало видео с рассказом российского священника о лицемерии Путина

вторник, 08 января 2019, 05:27

В сети появилось видео с российским священником, который рассказывает о лживости и лицемерии президента России Владимире Путина.

Соответствующее видео опубликовало сообщество "Усы Пескова" в Facebook.

"Большая редкость в наше время - мудрый служитель церкви, который не боится говорить правду", - подписано видео.

"Как удается людям, опираясь на двойную мораль, заведомую ложь выдавать за истину и за правду. Они понимают в глубине души, что говорят ложь. Но на волне двойных стандартов выдают ее за истину. И тем самым оправдывают все свои действия", - говорит священник.

Далее он наводит пример того, как президент РФ Владимир Путин решает мелкие хозяйственные вопросы с помощью так называемой "прямой линии".

Священник рассуждает о том, что у главы государства не может быть времени на такие мелкие вопросы, и что этим всем должны заниматься губернаторы. Но, как говорит святой отец, Путин "придается лицемерию, потому что ему это нравится".

Как сообщал "Апостроф", кремлевские пропагандисты заявили, что в 2018 году президент России Владимир Путин сказал фразу, которая должна быть написана на его могильной плите.

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