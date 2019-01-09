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Новый Чернобыль: в сети раскрыли правду о "химатаке ВСУ" на Донбассе

среда, 09 января 2019, 19:22

В сети появились документы, подтверждающие, что Россия устроила информационную атаку, обвиняя ВСУ в "химической атаке" в оккупированной Горловке.

Об этом в блоге на "Обозревателе" написал блогер "Фашик Донецкий".

По его словам, на Никитском ртутном заводе остановили откачку воды в конце ноября 2018 года. Это привело в шок местных жителей: они понимают, что всего через пару месяцев, максимум весной, загрязненная вода дойдет до грунтовых вод.

В то же время на Горловском химзаводе, где производили ракетное топливо, по данным экспертов из РФ, бочки с отходами производства находятся в ужасном состоянии и не подлежат транспортировке.

"Но самое печальное то, что русские специалисты прогнозируют сроки разрушения бочек от нескольких месяцев до года максимум. Разрушение бочек = утечка токсичных веществ, радиус поражения от 10 до 20 км", - пояснил он.

Блогер подчеркнул, что оккупационные власти Горловки в курсе проблем.

"РФ построило аналог Сомали и в шаге от создания второго Чернобыля. Не верите? Ваше право. Только мне удалось достать документы по тому же Стиролу, где черным по белому написано: условия хранения аммиака не соответствуют требованиям безопасности. Читаем внимательно, оккупационные власти прекрасно осведомлены о возможной утечке аммиака и о числе возможных жертв среди мирного населения", - подчеркнул блогер.

Он отметил, что все это говорит о том, что РФ осознанно начала информационную кампанию по обвинению Украины в экологической катастрофы, хотя россияне прекрасно понимают, что происходит на самом деле с условиями хранений химотходов и кто виноват.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото гигантских очередей на выезд с оккупированного Донбасса.

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