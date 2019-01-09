В сети показали фото гигантских очередей на выезд с оккупированного Донбасса

В сети появились снимки огромных очередей из автомобилей, которые образовались на выезде с оккупированного Донбасса.

Соответствующие фото опубликовали в соцсетях.

"Это Еленовка на Украину. Льготка почти на половину этой очереди. Поток машин не останавливается. Людей стоит много на нулевом. Мы не считали. Но много. Автобусы ходят", - говорится в подписи к снимкам в Twitter-аккаунте hochu domoy.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве люди стояли в гигантской очереди, чтобы посмотреть на томос. Кроме того, ранее в сети показали, как украинцы массово "штурмовали" магазины в преддверии новогодних праздников. Также сети шокировали фото гигантской очереди во Львове. А скидки на бензин в честь акции под названием "черная пятница" в Мукачево привели к огромному ажиотажу и очереди на заправочной станции.