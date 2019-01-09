РУС. | УКР.

среда, 9 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

9 января

00:26
Погода в Украине веселится: синоптик дала прогноз на ближайшие дни
00:20
"Тоттенхэм Хотспур" добился тяжелейшей победы над "Челси" в лондонском дерби в рамках Кубка Лиги: видеообзор

8 января

23:46
В сеть слили дизайн нового iPhone XI: опубликовано видео
23:33
В Украине аферисты придумали новый способ зарабатывать на пенсионерах
23:14
Филарет высказался о своей "должности" после создания ПЦУ и предоставления томоса
23:12
Невеста Роналду похвасталась подтянутыми ягодицами
23:09
В Польше произошло массовое ДТП со множеством пострадавших: видео и фото
22:49
​Новые требования МВФ: появился неутешительный прогноз по цене на газ
22:30
Порошенко отблагодарил Филарета за томос
22:29
​Бедный гусь: оккупанты придумали очередной нелепый фейк о ВСУ
22:12
В Киеве ограбили квартиру нардепа: опубликовано фото
21:53
В сети показали фото "груза 200" у боевиков
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Погода в Украине веселится: синоптик дала прогноз на ближайшие дни

среда, 09 января 2019, 00:26

В среду, 9 января, в Украине продолжатся холода.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко на своей странице в Facebook.

"Холодная воздушная масса арктического происхождения охватит все области", - написала она.

Уже в ночь с 8 на 9 января столбики термометров опустятся до -8...-14 градусов за Цельсием. На Севере, Западе и в Центре до -12...-16 градусов, местами вероятно до -20 градусов.

Днем 9 января также будет морозно: -5...-11 градусов. Однако на Западе местами ослабнет холод до -3...-6 градусов. В южной части днем ожидается от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Снег Диденко обещает в западных областях и на Востоке Украины. На остальной территории - без существенных осадков.

В Киеве ближайшей ночью -9...-13 градусов, а днем 9 января -8...-10 градусов. На дорогах гололедица. Без существенных осадков.

В четверг, 10 января, в Украине потеплеет, кроме Севера. А 11 января снова похолодает, кроме Востока.

"Словом, погода веселится и нас приглашает. Не мерзните и воспользуйтесь цивилизационными промышленными преимуществами - надевайте термобелье", - посоветовала синоптик.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фотографии распустившихся среди снега зимой цветов.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Рождество 2019: обычаи и традиции празднования

Святой вечер 2019: традиции и обычаи Сочельника

Все будет иначе: синоптики рассказали о погоде на Рождество

Победят только романтики

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: