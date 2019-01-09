Погода в Украине веселится: синоптик дала прогноз на ближайшие дни

В среду, 9 января, в Украине продолжатся холода.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко на своей странице в Facebook.

"Холодная воздушная масса арктического происхождения охватит все области", - написала она.

Уже в ночь с 8 на 9 января столбики термометров опустятся до -8...-14 градусов за Цельсием. На Севере, Западе и в Центре до -12...-16 градусов, местами вероятно до -20 градусов.

Днем 9 января также будет морозно: -5...-11 градусов. Однако на Западе местами ослабнет холод до -3...-6 градусов. В южной части днем ожидается от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Снег Диденко обещает в западных областях и на Востоке Украины. На остальной территории - без существенных осадков.

В Киеве ближайшей ночью -9...-13 градусов, а днем 9 января -8...-10 градусов. На дорогах гололедица. Без существенных осадков.

В четверг, 10 января, в Украине потеплеет, кроме Севера. А 11 января снова похолодает, кроме Востока.

"Словом, погода веселится и нас приглашает. Не мерзните и воспользуйтесь цивилизационными промышленными преимуществами - надевайте термобелье", - посоветовала синоптик.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фотографии распустившихся среди снега зимой цветов.