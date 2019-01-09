Пропажа икон в Киево-Печерской лавре: появилась реакция УПЦ (МП)

Заявления Министра культуры Украины Евгения Нищука по факту кражи икон в Киево-Печерской лавре преждевременны и ничем не обоснованны.

Об этом в комментарии "Апострофу" сообщил председатель юридического отдела УПЦ (МП) Александр Бахов.

"Сейчас эти заявления звучат достаточно абстрактно. Что-то куда-то исчезло и никто об этом не знает", - сказал Бахов.

По его словам, основанием для заявлений о краже "должно быть заключение комиссии, которая обследовала все эти культурные ценности".

"На основании этого заключения должностное лицо может утверждать, что состоялись исчезновения таких вещей, есть перечень этих вещей и тогда мы уже конкретно можем говорить по каждому объекту культурного наследия - что, как, почему, чтобы было понятно. А сейчас непонятно, с какой целью и для чего это делается. Поэтому сейчас это просто непредметный разговор", - добавил он.

При этом Бахов обвинил министра в провокации, отметив, что "министр не подтвердил свои слова никакими документами или хотя бы какими-то доказательствами".

Вместе с тем, Бахов признал, что комиссия проводила обследование более 800 объектов и оформила свое заключение еще в декабре 2018 года.

"Мы не имеем доступа к этому документу. Там более 800 объектов обследовано. Каждый день комиссия посещала и проверяла определенное количество объектов. Почему он сейчас не подписывается и не публикуется - я не знаю", - добавил глава юротдела УПЦ (МП).

Как сообщал "Апостроф", министр культуры Украины Евгений Нищук в прямом эфире ток-шоу "Эхо Украины" на телеканале "Прямой" заявил о том, что в Киево-Печерской лавре обнаружили пропажу нескольких ценных икон.