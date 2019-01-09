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В Киево-Печерской лавре пропали ценные иконы: в сети указали на возмутительную деталь

среда, 09 января 2019, 10:42

В Киево-Печерской лавре обнаружили пропажу нескольких ценных икон: открыты уголовные производства.

Об этом заявил министр культуры Украины Евгений Нищук в прямом эфире ток-шоу "Эхо Украины" на телеканале "Прямой".

"Полную инвентаризацию уже частично сделали. Полные отчеты нам сейчас присылают. Есть некоторые потери из икон в Киево-Печерской лавре", – отметил он.

Министр также отметил, что в отношении исчезновения этих икон будет отдельный брифинг, после обработки всех документов.

Вместе с тем он подчеркнул, что по факту отсутствия некоторых икон открыты уголовные производства.

"Да, мы делали эти сверки. С другой стороны, не надо говорить, что уже что-то там вывезено. Эти потери могли быть в более ранее время, еще до 2003 года. Сейчас на базе этой сверки идут уголовные производства. Вся документация направляется в правоохранительные органы", - добавил Нищук.

В то же время, активист Назар Приходько на своей странице в Facebook заявил, что о вывозе церковных ценностей из лавр предупреждали еще год назад.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", сооружения Почаевской лавры были переданы в пользование УПЦ Московского патриархата до 2052 года.

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