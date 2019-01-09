Украинцев предупредили о снежной метели: какие области накроет

В четверг, 10 января, в ряде регионов Украины ожидается усложнение погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Так, 10 января в южных и в восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, метели; в Одесской, Николаевской, Херсонской областях снег с переходом в дождь, местами значительные осадки, гололед и налипание мокрого снега, в Запорожской области значений снег.

11 января в Украине, кроме западных и северных областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В центральных и восточных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами значений мокрый снег, метели (прирост снежного покрова 10-15 см). В южных областях осадки преимущественно в виде дождя.

Отмечается, что осложнения погодных условий соответствуют первому (желтом) уровню опасности.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни.