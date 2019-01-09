РУС. | УКР.

среда, 9 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.80
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

9 января

13:25
У облэнерго нет возможности злоупотреблять монопольным положением - эксперты
13:25
Самолет арендовали у Шуфрича: появились новые подробности о задержанном в Мексике скандальном олигархе
13:06
На трассе "Киев-Харьков" произошло жуткое лобовое ДТП: фото и данные о погибших
12:58
Полиция сделала важное заявление по резонансному ДТП в Полтаве, в котором погиб подросток
12:40
Непобедимый украинский боксер объявил о своем возвращении в ринг
12:31
Бойко рассказал о своих первых шагах в случае победы на президентских выборах
12:25
За взятые у МВФ кредиты придется расплачиваться простым украинцам - "Батькивщина"
12:22
Могут быть проблемы: появились новые данные о состоянии избитого DZIDZIO
12:16
"Игры" циклонов: синоптик рассказала о резких перепадах температур в Украине
12:10
Со Златой Огневич случился неприятный инцидент на отдыхе
12:08
Ситуация на Азовском море: генерал назвал беспроигрышный для Украины вариант
11:57
В Крыму уничтожили часть древней крепости: опубликовано фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Крыму уничтожили часть древней крепости: опубликовано фото

среда, 09 января 2019, 11:57

В аннексированном Россией Крыму уничтожили древнюю крепость Керменчик-Бурун.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте badbahchi_Phenix.

"В Крыму трассой Таврида уничтожена древняя крепость Керменчик-Бурун", - говорится в подписи к фото.

В сети тут же стали комментировать фото разрушенной памятки.

"Так жалко Крым и так обидно и больно за этим наблюдать", "Ломать, не строить! Мозгов на построить мало, зато на поломать...", "Я сомневаюсь, что ради трассы, которая вскоре развалится, нужно было разрушать исторический памятник, хотя, скорее всего, освобождали место под очередную неканоническую церковь", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фото новой вырубки краснокнижных деревьев в Крыму. Также в оккупированном Крыму во время стройки спилили 150-летние кипарисы.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Холодно, но не очень: синоптики предупредили о смене погоды в Украине

Рождество 2019: обычаи и традиции празднования

Святой вечер 2019: традиции и обычаи Сочельника

Все будет иначе: синоптики рассказали о погоде на Рождество

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: