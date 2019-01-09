В Крыму уничтожили часть древней крепости: опубликовано фото

В аннексированном Россией Крыму уничтожили древнюю крепость Керменчик-Бурун.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте badbahchi_Phenix.

"В Крыму трассой Таврида уничтожена древняя крепость Керменчик-Бурун", - говорится в подписи к фото.

В сети тут же стали комментировать фото разрушенной памятки.

"Так жалко Крым и так обидно и больно за этим наблюдать", "Ломать, не строить! Мозгов на построить мало, зато на поломать...", "Я сомневаюсь, что ради трассы, которая вскоре развалится, нужно было разрушать исторический памятник, хотя, скорее всего, освобождали место под очередную неканоническую церковь", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фото новой вырубки краснокнижных деревьев в Крыму. Также в оккупированном Крыму во время стройки спилили 150-летние кипарисы.