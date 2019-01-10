Минус два за сутки: стало известно, как боевики поплатились за нарушение перемирия

9 января российские оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня. Двое боевиков были ликвидированы.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новомихайловка на Донецком направлении и вблизи населенного пункта Лебединский на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

При этом случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями не зафиксировано.

Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск за прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Отмечается, что в ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, 9 января, два оккупанта погибло. В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото новых "грузов 200" у боевиков на Донбассе.