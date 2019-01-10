Клички "Леший" и "Сеня": в сети показали фото новых "грузов 200" у боевиков на Донбассе

Боевики на Донбассе понесли очередные небоевые потери: погибло двое членов незаконных вооруженных формирований.

Об этом на своей странице в Twitter сообщает блогер Necro Mancer.

В частности, 7 января погиб боевик Сергей Верховод по кличке "Сеня", родом из Северодонецка. Как отмечается, Верховод был задержан украинскими войсками, однако был освобожден в рамках обмена пленными в 2014 году.

Также 8 января от взрыва гранаты в Донецке погиб Александр Чучин, по кличке "Леший". Чучин родился в 1983 году в Артемовске, Луганской области.

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Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", боевики в течение 3 января трижды нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских войск на Донбассе, и понесли при этом потери.