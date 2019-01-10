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​Появились неутешительные данные о туристе из Киева, заблудившемся в Карпатах

четверг, 10 января 2019, 16:59

Спасатели до сих пор ищут киевлянина, пропавшего в районе горы Гимба Межгорского района на Закарпатье 6 января.

Об этом сообщает ГСЧС Закарпатской области.

Согласно данным, 8 января поисково-спасательные работы проводились четырьмя поисково-спасательными группами.

Спасатели обследовали урочище Кривые Пути, часть подножия горы Великий Верх, часть г. Ряпецька и ущелье от станции Оса Савеловского района к подножию г. Б.Верх.

К поискам туриста было задействовано 18 горных поисковиков и 4 единицы техники. Также привлекались 11 работников лесного хозяйства, которыми осмотрено 6 домов лесника в районе горы Гимба.

Сообщается, что к сожалению, человека не найдено. Поисковые работы продолжаются.

Также, согласно сообщению Закарпатского областного центра по гидрометеорологии, на высокогорье Закарпатской области из-за снегопадов и метели сохраняется значительная снеголавинная опасность (III уровень).

Как сообщал "Апостроф", в ближайшие дни в Украине ожидается ухудшение погодных условий: грядет снежная метель и вьюга.

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