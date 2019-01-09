Стала известна судьба туриста из Киева, потерявшегося в Карпатах

Пропавший в Карпатах Игорь Грищенко - 34-летний киевлянин, которого спасатели искали более двух суток, вышел на связь.

Об этом сообщает ТСН.

Мужчина потерялся в горах еще в канун Рождества. Вместе с другом поднимался на верховину чтобы отпраздновать. Из-за плохой видимости лыжники заблудились.

Что Игорь Грищенко жив, стало известно около 15:30. Он сам позвонил другу. Его телефон, который все это время был вне зоны, включился буквально на несколько секунд. Лыжник успел сказать лишь несколько слов, и его телефон выключился. Вот как этот разговор пересказывает его мама.

"Он позвонил одному другу, буквально на секунду включился телефон. Он находится возле реки, какой именно, он не знает. И очень замерз. Связь оборвалась. Все", - рассказывает мама Игоря.

Спасатели на карте показали место, где предположительно находится Грищенко. Река Оса в Свалявском районе. От курорта Пилипец, где с товарищем 6 января он сел на подъемник и поехал кататься дикими горами, это далеко. Если его местонахождение установлено верно, то он, фактически, перешел на другую сторону горы.

Спасатели уже отправились к мужчине. Но туда им добираться несколько часов. Они надеются, что он продержится.

Напомним, Игорь Грищенко - опытный горнолыжник. В Киеве работал профессиональным тренером. Также он президент украинской молодежной ассоциации экстремальных видов спорта.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Закарпатской области в районе города Гимба Межгорского района заблудились пятеро лыжников.