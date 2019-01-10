У правосеков главным был: в сети ажиотаж вокруг пойманого "украинца" из ИГИЛ

В сети высмеяли сообщение курдских повстанцев о задержании гражданина Украины по подозрению в сотрудничестве с Исламским государством.
Задержанный в Сирии "украинец-игиловец" - Аскар Зарманбетов и внешностью и ФИО полностью соответствует истинному "бандеровцу", - написал в Twitter Фашик Донецкий.
Зарманбетова и еще 7 мужчин задержали 6-7 января. По словам курдских повстанцев, они планировали нападения на гражданских лиц в Сирии.
"Не удивлюсь, если у так называемого украинца паспорт дыныры или лыныры, сам чингачкук воевал за орков на Донбассе и получил куриную грамоту", - добавил блогер.
В свою очередь комментаторы также принялись шутить по поводу "украинской" внешности задержанного.
Как сообщал "Апостроф", ранее сеть рассмешил очередной фейк о "гибели" героя интернет-мемов под видом "героя Новороссии".