У правосеков главным был: в сети ажиотаж вокруг пойманого "украинца" из ИГИЛ

В сети высмеяли сообщение курдских повстанцев о задержании гражданина Украины по подозрению в сотрудничестве с Исламским государством.

Задержанный в Сирии "украинец-игиловец" - Аскар Зарманбетов и внешностью и ФИО полностью соответствует истинному "бандеровцу", - написал в Twitter Фашик Донецкий.

Зарманбетова и еще 7 мужчин задержали 6-7 января. По словам курдских повстанцев, они планировали нападения на гражданских лиц в Сирии.

"Не удивлюсь, если у так называемого украинца паспорт дыныры или лыныры, сам чингачкук воевал за орков на Донбассе и получил куриную грамоту", - добавил блогер.

В свою очередь комментаторы также принялись шутить по поводу "украинской" внешности задержанного.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть рассмешил очередной фейк о "гибели" героя интернет-мемов под видом "героя Новороссии".