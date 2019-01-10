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У правосеков главным был: в сети ажиотаж вокруг пойманого "украинца" из ИГИЛ

четверг, 10 января 2019, 08:04

В сети высмеяли сообщение курдских повстанцев о задержании гражданина Украины по подозрению в сотрудничестве с Исламским государством.

Задержанный в Сирии "украинец-игиловец" - Аскар Зарманбетов и внешностью и ФИО полностью соответствует истинному "бандеровцу", - написал в Twitter Фашик Донецкий.

Зарманбетова и еще 7 мужчин задержали 6-7 января. По словам курдских повстанцев, они планировали нападения на гражданских лиц в Сирии.

"Не удивлюсь, если у так называемого украинца паспорт дыныры или лыныры, сам чингачкук воевал за орков на Донбассе и получил куриную грамоту", - добавил блогер.

В свою очередь комментаторы также принялись шутить по поводу "украинской" внешности задержанного.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть рассмешил очередной фейк о "гибели" героя интернет-мемов под видом "героя Новороссии".

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Раздел: Общество Тема:
Теги: Сирия, курды, ИГИЛ

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