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Украину накроет циклон Benjamin: в какие области придет непогода

четверг, 10 января 2019, 02:28

В четверг, 10 января, Украину накроет циклоническая система Benjamin, которая повлечет ухудшение погодных условий.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, первыми последствия прихода циклона почувствуют жители юга Украины. Также циклон затронет большинство центральных областей, а уже вечером 10 января достигнет и востока страны.

В этих областях обильно выпадать снег, а ветер усилится до штормовых значений.

При этом вместе с снежным циклоном на юг и в центр придет потепление, что приведет к выпадению мокрого снега, "местами с дождем, на фоне порывистого ветра, местами налипание мокрого снега".

На западе Украины местами выпадет снег, на севере - преимущественно без осадков.

Холоднее всего 10 января будет в северных областях, где ночью температура упадет до минус 10-15 градусов, а днем до минус 3-8 градусов.

На западе страны будет несколько теплее - днем минус 2-7 градусов. На востоке температура не опустится ниже минус 1-4 градусов.

В центр днем ожидается оттепель, только в Винницкой области будет до минус 2-5 градусов.

На юге Украины предусматривается 0 +4 градуса, в Крыму +2 +6 градусов.

В столице в ночь на 10 января будет минус 10-14 градусов. Днем температура достигнет минус 4-7 градусов. Осадков в Киеве не ожидается.

Как сообщал "Апостроф", ранее был опубликован долгосрочный прогноз погоды для Украины, в котором синоптики рассказали, когда закончится зима.

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