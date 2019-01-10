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Умирает на глазах: появились тревожные новости об узнике Кремля из Крыма

четверг, 10 января 2019, 14:06

К схваченному и заключенному в оккупированном Крыму крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, который болеет сахарным диабетом, уже почти две недели не приходят врачи, его состояние ухудшается.

Как сообщается в сюжете ТСН, об этом через своего адвоката сообщил сокамерник Бекирова, передает УНИАН.

По словам мужчины, "человек умирает на его глазах".

Об условиях содержания Бекирова в СИЗО Симферополя также рассказала его дочь Элеонора передаёт телеканал ATR.

По ее словам, у отца, который является инвалидом I группы с ампутированной ногой, забрали протез и костыли, он практически не передвигается.

"Перевязочный материал мы ему передали. Но вы же представляете, что такое камера, что такое спецблок. Раньше каждое утро отца начиналось с того, что он кварцует свою комнату, все марли для перевязки мы ему проглаживали. Сейчас всего этого там нет. Мало того, у него еще забрали протез и костыли. Он практически не передвигается. Он всегда находится на одном месте. Руслан Трубач, который также находится с ним в камере, ему помогает. Спасибо ему огромное", - сказала Бекирова.

Как известно, 10 января защита попытается обжаловать арест активиста.

Как сообщал "Апостроф", оккупанты предъявили Бекирову обвинение в незаконном обороте оружия и незаконной передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ.

Бекиров был задержан при въезде в Крым 12 декабря, на следующий день его арестовали до 11 февраля 2019 года.

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