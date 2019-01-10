В Украину вернулся моряк, которому грозила казнь в Иране: первые фото

Моряк Андрей Новичков, которого в Иране обвиняли в убийстве матроса судна Arezoo и недавно освободили, вернулся в Украину.

Украинца встретили в аэропорту "Борисполь" 9 января, сообщает "Громадське".

Новичкова обменяли на гражданина Ирана Али Джадуея, которого в Украине обвинили в шпионаже. По словам представителей внешней разведки, он уже вернулся в Иран. Подробности обмена Новичков отказался рассказывать.

Украинца в Иране обвинили в убийстве иранского матроса на судне, где Новичков был помощником капитана. Сам он утверждает, что матрос прыгнул в море.

"У меня не было с ним никаких конфликтов. Которые могут быть конфликты с начальством? А человеку, который на полном ходу прыгает в море, не место на судне", - сказал он.

Новичков выехал из Украины в ноябре 2016 года. Он подписал контракт на работу старшим помощником капитана иранского судна Arezoo. На судно Новичков сел неподалеку Шанхая.

На 18-й день плавания в Южно-Китайском море у Новичкова произошел конфликт с одним из матросов. По словам украинца, то ему грубил, пытался ударить, а после - выпрыгнул за борт. Тогда судно остановили, начали поиски, однако матроса так и не нашли.

После инцидента экипаж судна распустили. Однако в феврале 2017 года Новичкова силой вывели на берег в Иране и доставили в полицию, где от него требовали признания об убийстве матроса. С тех пор Новичков уже был за решеткой. Осенью 2017 года моряк объявил голодовку, а на 11-й день его освободили из-под стражи под личное обязательство консула, запретив покидать Иран до конца расследования. По словам моряка, он после освобождения из-под стражи проживал в офисе иранской туристической компании, куда его устроили знакомые консула.

Задолго расследования дела моряка это дело переквалифицировали с убийства по неосторожности в умышленном убийстве. Украинцу грозила смертная казнь через повешение. Впрочем, у следствия не было доказательств.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Украину вернутся освобожденные из плена пиратов моряки.