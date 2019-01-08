РУС. | УКР.

вторник, 8 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 января

17:04
​Под Киевом случилось смертельное ДТП на пешеходном переходе: фото
16:53
Чиновница Одесского медуниверситета Дубинина попала в ТОП-10 нарушителей-коррупционеров
16:43
В Греции впервые за зиму выпал снег: опубликованы яркие фото и видео
16:41
Долго всех обманывала: шведская спортсменка завершила карьеру по необычной причине
16:33
​В Киеве поймали молодую карманницу: фото
16:12
В Черном море нашли тела украинских моряков: подробности
16:10
В Житомире поймали опасную банду, нападавшую на таксистов: фото
15:58
​Из плена освободили украинского моряка, которому грозила смертная казнь
15:55
"Шахтер" озвучил цены на Лигу Европы
15:55
С политическим подтекстом: Ксения Собчак опубликовала сексуальное фото в купальнике
15:32
Виновница - на свободе: опубликовано видео с женщиной, сбившей насмерть 19-летнего чемпиона Украины
15:28
В Москве похоронили Криса Кельми
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Из плена освободили украинского моряка, которому грозила смертная казнь

вторник, 08 января 2019, 15:58

8 января с иранского плена был освобожден украинский моряк Андрей Новичков, которому грозила смертная казнь.

Об этом написал президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

"Только был освобожден украинский моряк Новичков. Сейчас Андрей находится на территории посольства Украины в Иране. Приветствую одесситов с возвращением нашего земляка!

Было приятно утешить этим известием бабушку Андрея Елену Николаевну, которая ждала освобождения внука. Лично поблагодарил ее за устойчивую позицию и веру в решение ситуации. Она получила от меня четкий приказ - привести свое артериальное давление в норму и уже через несколько дней быть готовой обнять своего родного человека", - говорится в сообщении.

Как известно, Новичкова почти два года держали в тюрьме в Тегеране. Его обвиняли в убийстве иранского матроса Мохаммада Бахранпура, который выпал за борт судна Arezoo. Оказалось, что Андрей последним видел погибшего. Кроме того, он был единственный не мусульманином на борту.

По законам шариата, Андрея ждала смертная казнь.

Как сообщал "Апостроф", Украина подала в Европейский суд по правам человека иск против России из-за захвата украинских моряков в Азовском море.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Обострение войны в Украине, подъем ультраправых и значительные беспорядки в Европе: прогноз французского политолога на 2019 год

Алмазы и уран: зачем Россия борется за влияние в Африке

"Майдан" в Париже, конец Меркель и прощание с Туманным Альбионом - главное в мире

Британия на грани раскола, игра мускулами на Ближнем Востоке и "иранское" яблоко раздора - ключевые события в мире

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: