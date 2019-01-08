​Из плена освободили украинского моряка, которому грозила смертная казнь

8 января с иранского плена был освобожден украинский моряк Андрей Новичков, которому грозила смертная казнь.

Об этом написал президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

"Только был освобожден украинский моряк Новичков. Сейчас Андрей находится на территории посольства Украины в Иране. Приветствую одесситов с возвращением нашего земляка!

Было приятно утешить этим известием бабушку Андрея Елену Николаевну, которая ждала освобождения внука. Лично поблагодарил ее за устойчивую позицию и веру в решение ситуации. Она получила от меня четкий приказ - привести свое артериальное давление в норму и уже через несколько дней быть готовой обнять своего родного человека", - говорится в сообщении.

Как известно, Новичкова почти два года держали в тюрьме в Тегеране. Его обвиняли в убийстве иранского матроса Мохаммада Бахранпура, который выпал за борт судна Arezoo. Оказалось, что Андрей последним видел погибшего. Кроме того, он был единственный не мусульманином на борту.

По законам шариата, Андрея ждала смертная казнь.

Как сообщал "Апостроф", Украина подала в Европейский суд по правам человека иск против России из-за захвата украинских моряков в Азовском море.