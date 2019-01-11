РУС. | УКР.

пятница, 11 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.80
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

11 января

23:32
В супермаркете Харькова в продуктах обнаружили мышь: фото
23:16
​Горячей воды нет, зато сортир с рыбками: сеть в гневе из-за "евроремонта" общественного санузла в Харькове
22:36
В ДТП под Николаевом серьезно пострадал высокопоставленный военнослужащий: фото с места ЧП
22:04
Стали известны интересные подробности переговоров со священниками о переходе в ПЦУ
22:03
В Харькове произошло ЧП в торговом центре: данные о пострадавших, фото и видео
21:19
Украина отказалась выдать России члена "Правого сектора": подробности
20:40
Где смотреть онлайн мужскую гонку преследования Кубка мира в Оберхофе: расписание трансляций
20:37
В Киеве штурмуют офис, который СМИ связывают с Зеленским: фото и видео
19:50
Стало известно о неожиданном предложении Садового Вакарчуку: детали
19:23
Ожидается потепление: синоптики рассказали о погоде на выходные
19:21
Это позор: один из лучших биатлонистов мира резко высказался о победе российского допингиста
18:48
Сутки на Донбассе: стало известно о серьезных последствиях "перемирия"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Горячей воды нет, зато сортир с рыбками: сеть в гневе из-за "евроремонта" общественного санузла в Харькове

пятница, 11 января 2019, 23:16

В Харькове в Центральном парке имени Горького закончилась реконструкция туалета, которая обошлась бюджету города в пять миллионов гривен.

Об этом сообщает Kharkiv Today.

На входе в уборную – аквариум с рыбками. Из динамиков звучит пение птиц. Пол и стены – из керамогранита. Вместо 5 женских кабинок, стало 18. В мужском отделении как было 8 кабинок, так и осталось.

"Посмотрите, как красиво стало. А все ходят и миллионы считают", - жалуется сотрудница парка, демонстрируя работу подсветки при входе в туалет.

Няня Лариса Мальцева пришла на прогулку в парк с малышом в коляске. Отремонтированная кабина для мам и людей с инвалидностью ей особенно понравилась.

"Я в диком восторге. С таким творческим подходом все сделано. В принципе, по нынешним ценам, по работе, которая сделана, это абсолютно нормально. Переделали полностью. Спасибо, что заботятся", - отметила она.

Отмечается, что в Центральном парке им. Горького установлены системы видеонаблюдения, реконструированы здания и помещения, приобретен аттракцион. На это из бюджета Харькова в прошлом году было выделено 79 миллионов гривен, 5,6 миллионов гривен из которых ушло на санузел.

Издание для сравнения привело следующие цифры. "За 5 277 440 гривен в районе парка Горького можно приобрести трехкомнатную квартиру площадью 104 квадратных метра", - подчеркивает издание.

Под материалом сразу же появились гневные и саркастические комментарии харьковчан.

"Какие молодцы! Отопления нет! Горячей воды нет! Трамваи с рельсов сходят! Теплосети прорывает! Асфальта нет! Зато СОРТИР с рыбками есть! "Слава" Гепе!", "Лучше бы дорожки в парке Горького почистили ото льда. Были на Рождество и Ходить невозможно, а ведь это парк в основном для детей! Стыдоба!", "5 лимонов за туалет? Я переезжаю туда", - комментируют читатели.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали забавное фото батареи в Лукьяновском СИЗО, покрашенной в золотистый цвет.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Борьба с лудоманией или ее имитация: как в УНЛ не хотят замечать игровую зависимость

Казачьи бои в Запорожье и звездочеты во Львове: как украинцы праздновали Рождество

Холодно, но не очень: синоптики предупредили о смене погоды в Украине

Рождество 2019: обычаи и традиции празднования

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: