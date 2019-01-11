​Горячей воды нет, зато сортир с рыбками: сеть в гневе из-за "евроремонта" общественного санузла в Харькове

В Харькове в Центральном парке имени Горького закончилась реконструкция туалета, которая обошлась бюджету города в пять миллионов гривен.

Об этом сообщает Kharkiv Today.

На входе в уборную – аквариум с рыбками. Из динамиков звучит пение птиц. Пол и стены – из керамогранита. Вместо 5 женских кабинок, стало 18. В мужском отделении как было 8 кабинок, так и осталось.

"Посмотрите, как красиво стало. А все ходят и миллионы считают", - жалуется сотрудница парка, демонстрируя работу подсветки при входе в туалет.

Няня Лариса Мальцева пришла на прогулку в парк с малышом в коляске. Отремонтированная кабина для мам и людей с инвалидностью ей особенно понравилась.

"Я в диком восторге. С таким творческим подходом все сделано. В принципе, по нынешним ценам, по работе, которая сделана, это абсолютно нормально. Переделали полностью. Спасибо, что заботятся", - отметила она.

Отмечается, что в Центральном парке им. Горького установлены системы видеонаблюдения, реконструированы здания и помещения, приобретен аттракцион. На это из бюджета Харькова в прошлом году было выделено 79 миллионов гривен, 5,6 миллионов гривен из которых ушло на санузел.

Издание для сравнения привело следующие цифры. "За 5 277 440 гривен в районе парка Горького можно приобрести трехкомнатную квартиру площадью 104 квадратных метра", - подчеркивает издание.

Под материалом сразу же появились гневные и саркастические комментарии харьковчан.

"Какие молодцы! Отопления нет! Горячей воды нет! Трамваи с рельсов сходят! Теплосети прорывает! Асфальта нет! Зато СОРТИР с рыбками есть! "Слава" Гепе!", "Лучше бы дорожки в парке Горького почистили ото льда. Были на Рождество и Ходить невозможно, а ведь это парк в основном для детей! Стыдоба!", "5 лимонов за туалет? Я переезжаю туда", - комментируют читатели.

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