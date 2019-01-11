РУС. | УКР.

пятница, 11 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.80
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

11 января

19:50
Стало известно о неожиданном предложении Садового Вакарчуку: детали
19:23
Ожидается потепление: синоптики рассказали о погоде на выходные
19:21
Это позор: один из лучших биатлонистов мира резко высказался о победе российского допингиста
18:48
Сутки на Донбассе: стало известно о серьезных последствиях "перемирия"
18:19
Непогода в Украине: появился обновленный список самых проблемных автодорог
18:14
Названа символическая сборная лучших футболистов 2018 года
17:51
Известная российская актриса родила пятого ребенка
17:38
Россия может продать часть территории: чем это опасно для Украины
17:30
Анатолия Гриценко выдвинули кандидатом в президенты: фоторепортаж
17:13
Кубок мира по биатлону: результаты и видео мужского спринта в Оберхофе
17:03
Юрист пояснила, чем опасен для украинцев новый "закон про секс"
16:58
Ветеран АТО заявил о необходимости "взять за горло" украинских олигархов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ожидается потепление: синоптики рассказали о погоде на выходные

пятница, 11 января 2019, 19:23

В выходные 12-13 января, в Украине ожидается небольшое потепление, хотя в некоторых регионах возможны метели и штормовой ветер, а в горных районах - даже лавины.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, в южных и Запорожской области прогнозируют переменную облачность, а на остальной территории в субботу ожидается снег, в воскресенье – мокрый снег.

"В южной и восточной части порывы ветра 15-20 м/с; в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях местами значительный мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, метели", – говорится в предупреждении Укргидрометцентра.

Что касается дорог, то кроме юга стоит ожидать гололедицу.

"12 января ночью и утром в восточной части порывы ветра 15-20 м/с, метели, местами налипание мокрого снега, гололед. Осложнения погодных условий соответствуют первому (желтому) уровню опасности", – добавляют синоптики.

При этом 13-14 января, в связи со снегопадами и метелями, в горах Закарпатской области и 14 января в горах Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В горных районах центральной и восточной части Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик рассказала о погоде на Старый Новый год.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: Общество Тема:
Теги: погода, Украина

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Борьба с лудоманией или ее имитация: как в УНЛ не хотят замечать игровую зависимость

Казачьи бои в Запорожье и звездочеты во Львове: как украинцы праздновали Рождество

Холодно, но не очень: синоптики предупредили о смене погоды в Украине

Рождество 2019: обычаи и традиции празднования

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: