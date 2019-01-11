Ожидается потепление: синоптики рассказали о погоде на выходные

В выходные 12-13 января, в Украине ожидается небольшое потепление, хотя в некоторых регионах возможны метели и штормовой ветер, а в горных районах - даже лавины.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, в южных и Запорожской области прогнозируют переменную облачность, а на остальной территории в субботу ожидается снег, в воскресенье – мокрый снег.

"В южной и восточной части порывы ветра 15-20 м/с; в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях местами значительный мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, метели", – говорится в предупреждении Укргидрометцентра.

Что касается дорог, то кроме юга стоит ожидать гололедицу.

"12 января ночью и утром в восточной части порывы ветра 15-20 м/с, метели, местами налипание мокрого снега, гололед. Осложнения погодных условий соответствуют первому (желтому) уровню опасности", – добавляют синоптики.

При этом 13-14 января, в связи со снегопадами и метелями, в горах Закарпатской области и 14 января в горах Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В горных районах центральной и восточной части Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик рассказала о погоде на Старый Новый год.