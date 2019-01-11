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​Зима свирепствует: синоптик рассказала о погоде на Старый Новый год

пятница, 11 января 2019, 12:14

В ближайшие дни в Украине будет свирепствовать непогода: ожидаются усиление ветра и метели. Температура воздуха иногда снизится до -18 градусов.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Сегодня южная часть Украины, Центр и Восток под влиянием циклона - сильные осадки, сильный ветер. Сложная погода. Завтра днем эта непогода успокоится, на Юге, Востоке и в Центре осадки прекратятся. Однако очередной атмосферный фронт придет уже на западные и северные области Украины (карта).

12 января там выпадать снег, усилится ветер и, соответственно, будут крутить метели. Температура воздуха ближайшей ночью низкой будет на Севере и в Центре, -10-18 градусов, на остальной территории -2-9 градусов. Завтра днем потеплеет ощутимо, 1-5 градусов, на северо-востоке холоднее, -5-9 градусов", - рассказала метеоролог.

По ее словам, на Старый Новый год в Украине значительно потеплеет, ожидается оттепель.

"13 января, на Маланки, температура воздуха в течение дня на Западе повысится до оттепели, на остальной территории ожидается -1-3 градуса. На Юге 0 + 3 градуса. Снег наиболее вероятен в воскресенье снова на Западе и Севере.

В Киеве 12-13 января выпадать снег, местами метель. Температура воздуха ближайшей ночью -10-13 градусов, завтра днем -2-4 градуса. 13 января во столицы ночью -4-6 градусов, днем -1-3 градуса", - сообщила Диденко.

Однако, по ее словам, относительное тепло продержится не долго.

"На Василия, 14 января, в Киеве - снег, мокрый снег, порывистый ветер, -2 + 2 градуса. Опять зима старается", - написала синоптик.

Как сообщал "Апостроф", 11 января в Украине ожидаются метеорологические условия будут на любой вкус - ожидаются мороз, теплая погода, снегопады, дожди, метели, гололед.

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