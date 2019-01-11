Стали известны интересные подробности переговоров со священниками о переходе в ПЦУ

Священники УПЦ (МП) вели переговоры о переходе в новосозданную ПЦУ, и стоит ожидать продолжение этого процесса в дальнейшем.

Об этом в интервью BBC заявил архиепископ Даниил Памфильський Украинской православной церкви в США.

По его словам, есть ощущение, что в ближайшее время значительная часть УПЦ МП перейдет в новую церковь.

"Идут переговоры. Архиереи, которые были с нами на связи, сейчас разговаривают с владыкой Симеоном, с владыкой Епифанием, чтобы определить, как они могут прийти к ПЦУ всеми своими епархиями или частями этих епархий", - заявил он.

Даниил подчеркнул, что сейчас его мандат на переговоры с МП истек, и все, что делается сейчас с объединением иерархов в структурах новой церкви - это уже внутренняя проблема Украины.

Священник отметил, что ожидает перехода к ПЦУ большого количества архиереев УПЦ МП, "но это будет процесс".

"Все зависит от того, насколько архиереи, духовенство внутри новой структуры смогут найти общий язык, чтобы в ней не начались внутренние конфликты - о епархии, места служения и так далее", - добавил он.

"Владыка Епифаний не имеет никаких предпосылок для того, чтобы создавать какие-то проблемы для кого-то - наоборот, он хочет, чтобы все шло очень спокойно. Думаю, в этом и заключается преимущество его молодости. Кроме того, он имеет спокойный характер, он - не жестокий лидер, который будет кулаком по столу бить", - подчеркнул Даниил.

Как сообщал "Апостроф", 9 января, в Стамбуле члены Синода Вселенского Патриархата подписали томос об автокефалии для Украинской церкви.