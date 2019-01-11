​Убийство Гандзюк: активист указал на неправду в громком заявлении главы Нацполиции

Одесский активист Сергей Стерненко привел около десятка фактов, указывающих на бездействие властей в поисках убийц активистов и ложность заявлений Нацполиции.

Об этом он написал в Facebook.

"Почитал я свежее интервью председателя Нацполиции Сергея Князева одному изданию. Там много интересного. О нападениях на активистов есть, в частности. Вынесу сюда несколько его цитат и сравню с фактами", - написал активист.

При этом он приводит один из фактов, который указывает на покрытие полицией убийцы активистки Екатерины Гандзюк.

"Полиция с участием кума подозреваемого в организации убийства Екатерины задержала гражданина Новикова, у которого было алиби. 2 недели рупоры МВД нам говорили о том, что есть все доказательства его причастности к преступлению, а Антон Геращенко даже требовал извинений от тех, кто критиковал полицию. После работы друзей Кати по установлению истины и задержания (не без помощи СБУ) реальных исполнителей, Новикова отпустили из СИЗО", - рассказывает Стерненко.

Подробнее о резонансном покушении на Катерину Гандзюк читайте в материале "Апострофа": Убийство Гандзюк: как хотят "похоронить" дело известной активистки.