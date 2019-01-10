Убийство Гандзюк: глава Нацполиции сделал важное заявление

В Национальной полиции заявили, что все исполнители и организаторы убийства и.о. управляющего делами мэрии Херсона и активистки Екатерины Гандзюк установлены и привлечены к ответственности.

Об этом глава Нацполиции Сергей Князев сказал в интервью "Украинским новостям".

"Все звенья исполнителей - соисполнителей - организаторов - соорганизаторов были установлены. Также были установлены подстрекатели, некоторые и привлечены к ответственности", - заявил он.

В то же время Князев назвал домыслами информацию о родственной связи подозреваемого в организации преступления Сергея Торбина и одного из руководителей полиции Херсона.

"Никакого официального свидетельства, что офицер полиции "прикрывал" своей должностью, своими действиями или бездействием кого-то, нет. Ни один орган расследования такого факта не установил - ни Нацполиция, ни какой-либо другой правоохранительный орган на сегодня", - сказал глава Нацполиции.

Князев отрицает, что расследование полицией дела Гандзюк было неэффективным.

Напомним, подробнее о резонансном покушении на Катерину Гандзюк читайте в материале "Апострофа": Убийство Гандзюк: как хотят "похоронить" дело известной активистки.