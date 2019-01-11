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В оккупированной Макеевке обрушилась крыша на рынке: фото серьезного ЧП

пятница, 11 января 2019, 14:25

В сети показали фото серьезного ЧП в оккупированной Макеевке: от обильного снега рухнула крыша городского рынка.

Об этом написал Фашик Донецкий в Telegram-канале.

"Оккупационные власти Макеевки наворовали бабла на уборке снега, а людей прибивает от снега неубранного", - говорится в сообщении.

Согласно сообщения сепаратистских СМИ, вследствие обвала пострадало много людей.

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе рухнула крыша на одном из заводов, который отобрали оккупанты. Инцидент произошел на Алчевском меткомбинате, там рухнула крыша одного из цехов.

Ранее сообщалось, что оккупированный Донецк продолжает запустевать, а его жителей уже не радуют даже грядущие новогодние праздники. Также напомним, что ранее сообщалось, что в сети жители так называемых ДНР и ЛНР жалуются на высокие цены.

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