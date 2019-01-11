​В сети скандал из-за беспредела полицейских в Киеве: опубликованы фото

Киевлянка Елена Смирнова рассказала историю о том, как представители Нацполиции устроили ее родным беспрецедентный террор.

Об этом жительница Киева написала в своем в Facebook, опубликовав при этом фото "полицейских" и копии "документов", предоставленных ими.

"Вчера моей маме на домашний номер позвонили из полиции и сказали, что якобы на машине, на которой ездит мой муж, а зарегистрирована она на папу, сбили человека и скрылись с места преступления и предложили маме "спуститься вниз". Мама сказала, что на машине ездит не она, и что машина в данный момент возле Блокбастера, где были Алексей Воробченко и я, и спускаться она не будет. При выходе, мы увидели людей в штатском, которые окружили машину, и они начали наезжать на Лёшу, но статья обвинения уже сменилась, теперь ему вменяли якобы мошенничество", - написала женщина.

Далее она рассказывает, как правоохранители предъявили ее мужу обвинения, меняя по ходу статьи обвинения, а потом забрали в участок. По дороге мужчине угрожали и пытались запугать.

"Дальше мы с родственниками поехали в Подольский РУВД, и приехал наш адвокат, от бесплатного предложенного мы отказались. По факту после того, как поработал адвокат выяснилось следующее: задержание по статье 208, а потом предъявили 190, ч. 4 - мошенничество (Совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Конечно же, никаких свидетелей не было в отделении и в помине. Якобы какая-то женщина садилась в нашу машину и меняла крупную сумму денег и ей дали фальшивые гривны. Никаких доказательств. При этом, что само смешное, время задержания Лёши указано раньше, чем время составления протокола, который вроде как основание для задержания, хотя по такой статье и при такой сумме должны были сначала произвести обыск квартиры, чего не было сделано", - говорится в посте.

Как сообщал "Апостроф", недавно четверо патрульных в Кременчуге избили и ограбили случайного прохожего.