В Кременчуге патруль устроил гоп-стоп случайному прохожему

Четверо патрульных в Кременчуге избили и ограбили случайного прохожего.

О событии, которое случилось 27 декабря, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований в Полтаве.

Как сообщается, во время совершения нападения патрульные находились в состоянии алкогольного опьянения. Они напали на прохожего и нанесли ему телесные повреждения. После этого патрульные забрали деньги и материальные ценности пострадавшего.

Уже через несколько дней все причастные к нападению были задержані. С ними проводятся следственные действия и готовится объявление подозрения.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) и ч.2 ст.187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети рассказали о беспределе полиции в Одессе.