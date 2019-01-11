В супермаркете Харькова в продуктах обнаружили мышь: фото

В сети опубликовали фото из супермаркета в Харькове, где среди продуктов заметили мышь.

Об этом сообщают на странице "ХС Харьков" в Facebook.

"Какого х*я в ящике с мышами делают яблоки?", - говорится в сообщении.

На фото видно, что в ящике с яблоками лежит мертвая мышь. Живность обнаружили в магазине АТБ по адресу Тракторостроителей, 130.

Как сообщал "Апостроф", в одном из супермаркетов Киева обнаружили на прилавке испорченные грибы. Кроме того, в сети опубликовали фото опасной находки в булочном изделии из Конотопа (Сумская область). В булке, кроме заявленной начинки в виде повидла, оказался изогнутый гвоздь. Производитель интересного десерта - "Конотопский хлебокомбинат". Также ранее пользователей интернета поразили фотографии "содержимого" шоколадки, которую жительница Запорожья приобрела в одном из местных магазинов для ребенка.