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Вступил в силу новый закон о домашнем и сексуальном насилии: что ждет украинцев
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Вступил в силу новый закон о домашнем и сексуальном насилии: что ждет украинцев

пятница, 11 января 2019, 09:31

11 января 2019 года вступил в силу новый закон о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Об этом сообщают на портале sud.ua.

Закон №2227-VIII украинский парламент принял еще 6 декабря 2017 года.

Основные изменения коснулись только двух разделов Особой части Уголовного кодекса - Раздела II "Преступления против жизни и здоровья человека" и Раздела IV "Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности".

В частности, расширен список умышленных тяжких телесных повреждений. К ним решили причислить "увечье половых органов" (ст. 121 УК).

Существенно раздвинули рамки ст.134, которая касается незаконного проведения аборта. Теперь к преступным действиям добавлена и незаконная стерилизация, а уголовная ответственность также наступает за принуждение к аборту или стериализации без добровольного согласия потерпевшего лица.

А в ст.126-1 дано определение домашнего насилия: "Умышленное систематическое совершение физического, психологического или экономического насилия в отношении супругов или бывших супругов или другого лица, с которым виновный находится (находился) в семейных или близких отношениях, что приводит к физическим или психологическим страданиям, расстройствам здоровья, утрате трудоспособности, эмоциональной зависимости или ухудшению качества жизни потерпевшего".

Главный акцент сделан на Раздела IV Особой части УК "Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности".

В ст.152 УК описывается насилие, что это не просто половой акт с применением или угрозой применения физического насилия, как было раньше, а "действия сексуального характера, связанные с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело другого лица с использованием гениталий или любого другого предмета, без добровольного согласия потерпевшего".

Такие действия с лицами до 14 лет, независимо с их согласием, или нет, уже само по себе считается преступлением и карается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Измененная ст.153 УК говорят, если о результате сексуальных действий, где проникновения в тело потерпевшего не состоялось. Теперь это будет квалифицироваться как "сексуальное насилие" с наказанием - лишением свободы до пяти лет.

Кроме этого, появился важный пункт - сексуальное насилие "в отношении супругов или бывших супругов или другого лица, с которой виновный находится (находился) в семейных или близких отношениях". Более того, юристы отмечают, что любое секс насилие в отношении близкого человека теперь будет караться гораздо строже, чем насилие над посторонним человеком. Такой закон действует в Европе.

Потому отныне юристы с насмешкой констатировали, что секс в нашей стране становится "рискованным занятием". Гражданам было предложено теперь не приступать к осуществлению физиологического процесса, в том числе и к выполнению супружеского долга, не обменявшись с партнером расписками о добровольности своего участия. Также советовали требовать у Минюста разработки электронного приложения, чтобы добровольное согласие можно было выражать и с помощью мобильных гаджетов.

"Замыкает вопрос дифференциации видов домашнего и сексуального насилия ст.154 УК. В ней остался от предыдущей редакции основной смысл: "Принуждение лица без его добровольного согласия к совершению акта сексуального характера с лицом, от которого потерпевшее лицо материально или служебно зависимо". Однако в отдельный пункт все-таки решили выделить просто принуждение, без наличия какой-либо зависимости, что, очевидно, также нередко встречается", - говорится в сообщении.

Ранее "Апостроф" писал о законе и перечислил пункты, как не стать насильником на супружеском ложе.

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