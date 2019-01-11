Юрист пояснила, чем опасен для украинцев новый "закон про секс"

Правки в Уголовный кодекс, связанные с новым "законом про секс" развяжут руки шантажистам.

В этом уверена юрист Богдана Боднарчук, передает Конкурент.

"Сейчас можно сказать лишь то, что это в определенной степени развяжет руки шантажистам. Можно угрожать даже мужу, что подашь заявление об изнасиловании. Ведь депутаты прописали, что добровольное согласие на интимные отношения - это результат свободного волеизъявления человека с учетом сопутствующих обстоятельств. Что это значит? Была пьяна, но не сильно? Эти нормы гендерно нейтральные, пострадавшими от преступления могут быть как женщина, так и мужчина. И касаются они разных видов сексуального насилия", - говорит она.

По ее словам, убрав компонент физического насилия в статье об изнасиловании как таковую и заменив ее добровольным согласием, депутаты оказали медвежью услугу будущим жертвам таких преступлений.

"Ведь, если сейчас, например, побои на теле жертвы однозначно свидетельствуют о факте изнасилования, то в будущем не будет никакой разницы, есть синяки на теле, нет ли, если было получено "добровольное согласие при сопутствующих обстоятельствах". А жертве еще нужно будет доказать, что такого согласия не было. В итоге, абсолютно любой половой акт с проникновением, даже между законными супругами, потенциально может считаться изнасилованием", - объясняет Боднарчук.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Расписка для секса: как не стать насильником на супружеском ложе.