Зима празднует: синоптик удивила прогнозом погоды на пятницу

11 января в Украине ожидаются метеорологические условия будут на любой вкус - ожидаются мороз, теплая погода, снегопады, дожди, метели, гололед.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

На западе и севере осадков не предвидится. Лишь на Сумщине возможен снег. Ночью -7 -15 градусов, днем -5 -12 градусов.

На юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины (кроме Винницкой, там до -8 градусов) будет тепло, от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, в Крыму +4 +8 градусов, рассказала Диденко.

"Однако это термическое удовольствие неприятно компенсирует сложная погода. Будет идти мокрый снег и дождь, умеренные осадки могут переходить в сильные, ожидается штормовой ветер, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Водителям будет особенно испытание - внимательно и внимательно!" - добавила она.

В Киеве 11 января без существенных осадков. Ночью -10 -12 градусов, днем -8 -10 градусов.

По словам синоптика, 12 января ночью еще будет холодно, днем мороз ослабеет. Пойдет снег.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики сообщали, что Украину накроет циклон Benjamin.