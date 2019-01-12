Активисты сорвали в Киеве сепаратистский "шабаш": видео потасовки и громкое заявление министра

В пятницу, 11 января, ветераны-коммунисты попытались сорвать создание министерства ветеранов в Киеве, огорошив активистов абсурдными заявлениями о Крыме и устроив потасовку с проукраинскими активистами.

Об этом сообщают в соцсетях.

Так, один из коммунистов заявил, что Крым – российский и якобы проведенный референдум подтвердил этот факт.

Активисты попытались сорвать этот сепаратистский "шабаш", из-за чего и произошла потасовка.

В связи с этим, народный депутат Верховной Рады, помощница президента Украины Петра Порошенко Ирина Фриз, которая является министром по делам ветеранов, сделала важное заявление, отменив встречу с представителями Комитета ГС "КРВГОУ" и Совета Движения, которая была запланирована на понедельник, 14 января.

"С момента назначения на должность министра по делам ветеранов я встречалась с представителями всех общественных организаций. Впрочем, сегодняшнее событие внесла некоторые изменения в такую политику. Как видно из видео нарезки, некоторые организации, скрывающиеся под словом «ветеранские» являются проводниками идей страны-агрессора, без страха ретранслируют тезисы российской пропаганды, открыто выражают поддержку Кремлю", - заявила она в Facebook.

Подробнее о ситуации в Крыму и Азовском море, читайте в материале "Апострофа": Крым нужен был России для одной цели – замминистра Юрий Гримчак.