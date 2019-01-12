В сети показали, как выглядит изнутри новый поезд из Украины в Венгрию: видео

В сети появилось видео из вагона нового поезда "Укрзализныци" Мукачево-Будапешт.

Видеообзор опубликовал в Facebook журналист Александр Рудоманов.

"Видео-обзор вагона "Интерсити". Чистые окна, розетки у каждого 2-х мест и столики", - написал он.

По словам Рудоманова, билет из венгерского Дебрецена стоил ему 273 гривны.

Как сообщал "Апостроф", первый рейс поезд Мукачево-Будапешт совершил 9 декабря. Он курсирует ежедневно.

В "Укрзализныце" пояснили, что подвижной состав, который курсирует на евроколее, принадлежит Венгерским железным дорогам. Украина со своей стороны построила отдельную платформу, отремонтировала пути, средства сигнализации и связи.