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В сети показали, как выглядит изнутри новый поезд из Украины в Венгрию: видео

суббота, 12 января 2019, 02:28

В сети появилось видео из вагона нового поезда "Укрзализныци" Мукачево-Будапешт.

Видеообзор опубликовал в Facebook журналист Александр Рудоманов.

"Видео-обзор вагона "Интерсити". Чистые окна, розетки у каждого 2-х мест и столики", - написал он.

По словам Рудоманова, билет из венгерского Дебрецена стоил ему 273 гривны.

Как сообщал "Апостроф", первый рейс поезд Мукачево-Будапешт совершил 9 декабря. Он курсирует ежедневно.

В "Укрзализныце" пояснили, что подвижной состав, который курсирует на евроколее, принадлежит Венгерским железным дорогам. Украина со своей стороны построила отдельную платформу, отремонтировала пути, средства сигнализации и связи.

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