Экс-главари боевиков ДНР устроили разборки в сети

Бывший главарь боевиков в Горловке Игорь Безлер устроил скандал с "народным губернатором" из "ДНР" Павлом Губаревым, обвинив его в участии в крупной денежной афере.

Об этом сообщает Обозреватель.

Поводом для разборок стала публикация Безлера в одной из соцсетей. В свою очередь, Губарев своим ответом поделился в Telegram-канале.

По словам Губарева, подобные обвинения следует подкреплять фактами и документами. "А вообще, мой добрый совет уважаемому Игорю Николаевичу – не выступать в роли базарной бабки, пересказывающей уличные байки", – высказался он.

Конфликт экс-главарей "ДНР" высмеяли в сети. Так, в Telegram-канале "Это ДНР, детка!" показали, какой могла бы быть дуэль террористов.

"Дуэлировать следует только на бульваре Пушкина (классик переворачивается в гробу). Обязательно пригласить телекамеры и Пирогову (Мария, директор департамента инфополитики так называемой ДНР, - прим. ред.) с блокнотом. В жюри – Басурина (Эдуард, один из главарей ДНР, - прим. ред.) с медной бляхой на шее. Зрелище наверняка привлечет массы. Продажу билетов организовать через черную кассу ВТС. В конферансье – Парецкого (Александр, министр культуры ДНР, - прим. ред.)", – написали с сарказмом.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики ДНР выдали очередной фейк о "зверствах" ВСУ.