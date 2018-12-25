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Боевики ДНР выдали очередной фейк о "зверствах" ВСУ

вторник, 25 декабря 2018, 15:24

Оккупанты на Донбассе продолжают распространять фейковую информацию об обстрелах со стороны военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Там отмечают, что внутренние разборки в российско-оккупационных войсках, которые выдают за обстрелы со стороны украинский бойцов, угрожают жизни мирного населения и повреждают гражданскую инфраструктуру Донбасса.

По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованном 24 декабря 2018 года, 23 декабря команда Миссии зафиксировала свежие повреждения четырех гражданских зданий в микрорайоне Трудивские Петровского района Донецка. Там повреждены двухэтажные многоквартирные жилые дома на улицах Белоречинская и Косарева. В зданиях обнаружили следы попадания 23-мм или 30-мм боеприпасов.

Вследствие активных боевых действий напуганные местные жители рассказали, что их дома были повреждены еще вечером 20 декабря.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что уже неоднократно оккупанты пытаются собственные внутренние разборки со стрельбой, пугающие мирных жителей и повреждают их дома, и представить как обстрелы со стороны подразделений Объединенных сил. Но ни расстояние, ни профиль высот местности, ни технические характеристики такого вооружения не позволили бы подразделениям Объединенных сил обстрелять жилые дома мирных жителей Петровского района Донецка", - говорится в сообщении.

В ООС отметили, что указанный факт в очередной раз свидетельствует о целенаправленных действиях оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации по дальнейшему обострению конфликта, нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей.

Как сообщал "Апостроф", боевики так называемой ДНР рассмешили сеть новым фейком об Украине, заявив, будто с января украинцев будут отправлять в тюрьму за интим без расписки. А в России заявили о "наступлении ВСУ" на Донбассе и у границ с оккупированным Крымом. Ранее боевики так называемой ДНР забили тревогу из-за якобы запланированного наступления Вооруженных сил Украины.

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