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Оккупированный Донбасс под ударом: в Украине заявили об угрозе "химатаки"

воскресенье, 13 января 2019, 19:31

Жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей угрожают неутилизированные химические вещества из местных заводов.

Об этом сообщил министр по временно оккупированным территориям Вадим Черныш, сообщает пресс-служба ведомства.

Чиновник пояснил, что министерство в 2018 году подготовило отчет по экологической ситуации на территории Донецкой и Луганской областей. В нем упомянули все опасные объекты, находящихся на временно оккупированной территории, и также расположенных вблизи линии разграничения.

"Например, есть предприятие ЗАО "Концерн Стирол" в Горловке – химический завод, на котором хранится большое количество опасных веществ и которые до сих пор не утилизированы, в частности аммиак. Аммиак хранится в металлических контейнерах, однако ежегодно стенки контейнеров становятся все тоньше", – сказал он.

Черныш также подчеркнул, что российские оккупационные силы при этом не заботятся о здоровье местных жителей.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети раскрыли правду о "химатаке ВСУ" на Донбассе.

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