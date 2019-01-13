ОРДЛО ждут перемены: раскрыты планы Кремля в отношении Донбасса

В 2019 году Москва меняет свою военную стратегию в отношении украинцев на оккупированном Донбассе, что выглядит очень опасно.

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что в Кремле пишут новый сценарий. Предварительные планы Москвы по разрушению Украины с помощью квази-республик потерпели фиаско. Впрочем, ОРДЛО россиянам уже тяжело нести, и жалко бросить.

На видео, которое передали из Донецка, видно, что улиц оккупированного города, как по команде, исчезли изображения местных боевиков живых и погибших. На их месте – не слишком броские рекламные плакаты. Вместо призывов героически погибнуть за "Новороссию", нейтрально предлагают товары и услуги.

По информации журналистов, все окружение ликвидированного главаря ДНР Александра Захарченко Кремль отстранил от реальной власти и финансовых потоков. Вместо них - теперь Александр Ананченко, так называемый премьер "ДНР", и Владимир Пашков, председатель загадочной компании “Внешторгсервис”.

Ананченко запрещено фотографировать. Доступ к нему имеет ограниченный круг приближенных. Эти двое и являются настоящим менеджментом квази-республик.

Местных наемников окончательно отодвинули от больших денег. Им позволили зарабатывать только здесь, на линии фронта, чтобы не дать остыть горячей точке, которую Кремль создал на карте Европы.

Напротив украинцев в районе фильтровальной станции стоит печально подразделение “Восток”, который, откровенно говоря, уже не такой как прежде. Элита боевиков превратилась в стайку местных гастарбайтеров. Украинцы даже видят, как они приезжают на войну.

"Они приезжают легковыми машинами, как на работу, приехали, сутки подежурили и поехали. Это для них работа, потому что другой, так понимаю, там трудно найти", - сказал украинский боец.

Российские подразделения тут под пули не подставляются, хотя Россия уже не скрывает тот факт, что на Донбассе находится рекордное количество военных, преимущественно офицеров. Один из них - подполковник российской военной разведки Александр Сазонов.

Его отправили на оккупированную территорию руководить оперативной группой российских офицеров “Луганск”. По данным украинской контрразведки, российское командование поставило перед группой Сазонова задача по дискредитации украинских военных. И, вероятно, обстрел коммунальщиков является делом рук одной из таких российских групп.

"Те, кто доставил сюда подполковника, понимают: для Москвы Минские соглашения потеряли смысл. Какой план победит - теперь пока не понятно. И, похоже, российские офицеры на Донбассе перестали прятаться. А, следовательно, оккупированные территории в 2019 на пороге больших перемен", - сказано в сюжете.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что у Генерального штаба Вооруженных сил Украины готов план по возвращению оккупированных районов Донбасса.