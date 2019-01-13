У ВСУ есть военный план для Донбасса: генерал озвучил приоритеты Генштаба

У Генерального штаба Вооруженных сил Украины готов план по возвращению оккупированных районов Донбасса, однако на военный вариант пойдут только в крайнем случае.

Об этом рассказал ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью "Фактам".

По его словам, в первую очередь Украина делает ставку на дипломатию.

"Насколько мне известно, Генштаб ВСУ подготовил план по возвращению Донбасса под контроль Украины. В том числе рассматривается возможность проведения военной операции. Но в первую очередь Украина будет делать ставку на урегулирование ситуации дипломатическими путями. На военную операцию мы пойдем только в самом крайнем случае", – заявил Богдан.

В то же время, генерал не стал уточнять, при каких условиях ВСУ все таки перейдут в наступление на Донбассе.

Напомним, подробнее о путях возвращения оккупированных районов читайте в материале "Апострофа": Миротворцев не будет: как Украине дожать Путина по важнейшему вопросу на Донбассе.