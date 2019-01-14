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Дождь, ветер, снег: синоптик напугала украинцев погодой на понедельник

понедельник, 14 января 2019, 00:24

В понедельник, 14 января, в Украине будет мокрая, ветреная, однако теплая погода.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, часть Украины снова накроет снегом, и мокрым снегом, в то время как на юге снег будет идти вперемешку с дождем.

Ветер северо-восточный и юго-восточный. Местами его скорость достигнет штормовых 15-22 метров в секунду.

Температура по Украине будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов, а на юге страны - до плюс 6 градусов. Вместе с тем, ночная температура все еще будет морозной от минус 1 до минус 7. Несколько холоднее будет ночью на востоке - минус 5-10 градусов, в то время как на западе будет теплее - местами 0-2 градуса тепла.

В Карпатах 14 января ожидается сильный снег и сильный ветер с метелями.

В Киеве в ночь на 14 января минус 4-6 градусов, днем около нуля. Город периодически будет накрывать небольшим снегом, а ближе к вечеру - начнется умеренный снегопад.

Диденко отмечает, что сильный ветер и понижение температуры могут привести к сходу снежных шапок с крыш киевских домов, а также к падению сосулек.

"В столице завтра будет сильный ветер, будьте осторожными старыми деревьями и крышами домов. Потому что может как съехать снег или отломаться кусок льда, лучше обойти", - отметила синоптик.

Как сообщал "Апостроф", ранее был опубликован долгосрочный прогноз погоды для Украины, в котором синоптики рассказали, когда закончится зима.

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