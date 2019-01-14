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Над Украиной разгулялся циклон Florenz: что будет с погодой 15 января

понедельник, 14 января 2019, 15:28

Во вторник, 15 января, часть Украины засыплет снегом и мокрым снегом из-за циклона Florenz.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко на своей странице в Facebook.

В понедельник, 14 января, атмосферный фронт северного циклона Florenz накрыл Украину. Поэтом на всей территории падает снег и мокрый снег.

На следующий день, 15 января, фронт дойдет до восточной части - соответственно, мокрый снег, на юге с дождем, предполагается в южной части и на востоке Украины (кроме Одесской области).

Также небольшой снег снова появится в западных областях. На Севере и в Центре днем - без существенных осадков, максимум, местами небольшой снег.

Температура воздуха ближайшей ночью составит -4...-10 градусов, на Востоке и Юге около нуля, днем во вторник ожидается в Украине 0...-3 градуса мороза. На юге и востоке 0...+3 градуса, в Крыму до +6 градусов.

"В Киеве 14 января в течение дня проплывет атмосферный фронт, появится снег. 15 января в столице без существенных осадков, только местами что-то полетает незначительно. Ночью -3...-5 градусов, завтра днем -2...-4 градуса. 17-18 января в Киеве потеплеет. Очередное похолодание придет с 21 января", - написала Диденко.

Как сообщал "Апостроф", украинцев предупредили об ухудшении погоды 14 января. В этот день синоптики прогнозируют сильный ветер.

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