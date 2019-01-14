Украинцев предупредили об опасной непогоде: кого накроет, карта

В понедельник, 14 января, в Украине ожидается ухудшение погодных условий - значительно усилится ветер.

Об этом сообщает ГосЧС, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Так, в течение 14 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с и метели. Ночью 14 января в Карпатах и на Закарпатье значительные осадки в виде снега и дождя на дорогах страны гололедица. Уровень опасности - желтый.

Об ухудшении погоды в Киеве также предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Если нужно что-то закрепить или что-то может летать опасно сорваться, позаботьтесь об этом уже сейчас. Снег или мокрый снег - скорее 14 января вечером. Днем на Василия будет тепло, около нуля, хотя с таким ветром ощущения будут холодные. Закутывайтесь плотнее", - написала она в Facebook.

Как сообщал "Апостроф", ранее был опубликован долгосрочный прогноз погоды для Украины, в котором синоптики рассказали, когда закончится зима.