РУС. | УКР.

понедельник, 14 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.80
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

14 января

09:29
Штурм и депортация: ветеран АТО озвучил жесткий план для Донбасса
09:15
Купальник портит фигуру: Настя Каменских смутила фото с отдыха
09:12
Boeing 707 разбился в Иране: первые фото и видео с места ЧП
08:51
Скоро найдут хунту: топ-пропагандист Путина открыто пригрозил Беларуси, видео
08:27
Украинцев предупредили об опасной непогоде: кого накроет, карта
08:20
В России взорвался еще один жилой дом: есть погибшие, фото и видео
08:09
Водка за юани: Россию отрезвили последствиями "кошмара США"
07:51
В Польше на концерте неадекват ударил ножом мэра Гданська: инцидент попал на видео
07:36
На Донбассе активизировались бои: ранен украинский военный, боевики потеряли семерых
06:31
Готовят реванш: генерал оценил перспективу большой войны Путина против Украины
05:42
В Москве посадили командира авиаразведки ДНР: подробности
04:27
Нацбанк готовит украинцам новые валютные ослабления
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинцев предупредили об опасной непогоде: кого накроет, карта

понедельник, 14 января 2019, 08:27

В понедельник, 14 января, в Украине ожидается ухудшение погодных условий - значительно усилится ветер.

Об этом сообщает ГосЧС, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Так, в течение 14 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с и метели. Ночью 14 января в Карпатах и на Закарпатье значительные осадки в виде снега и дождя на дорогах страны гололедица. Уровень опасности - желтый.

Об ухудшении погоды в Киеве также предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Если нужно что-то закрепить или что-то может летать опасно сорваться, позаботьтесь об этом уже сейчас. Снег или мокрый снег - скорее 14 января вечером. Днем на Василия будет тепло, около нуля, хотя с таким ветром ощущения будут холодные. Закутывайтесь плотнее", - написала она в Facebook.

Как сообщал "Апостроф", ранее был опубликован долгосрочный прогноз погоды для Украины, в котором синоптики рассказали, когда закончится зима.

Фотовзгляд

Все галереи
Маланка на Софийской площади в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зимняя сказка: заснеженный Киев с высоты птичьего полета - впечатляющие фото

Кровавые британцы, расстрелы военных и трупы для искусства: боевики придумали новую тактику против Украины

Если цель поставлена - она достижима

Борьба с лудоманией или ее имитация: как в УНЛ не хотят замечать игровую зависимость

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: