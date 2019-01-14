Под Винницей бензовоз попал в смертельное ДТП и перевернулся: фото и видео

14 января в Винницкой области перевернулась цистерна с бензином, задев легковушку. В результате ДТП один человек погиб, еще трое ранены.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев, которые опубликовали соответствующие фото и видео в соцсети.

На месте работают спасатели, ведь из-за опрокидывания на бок цистерны произошла утечка горючего на проезжую часть.

Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, чтобы выяснить обстоятельства ДТП.

Известно об одном погибшем и трех пострадавших.

Очевидцы также отмечают, что на участке ДТП движение для транспортных средств перекрыто в обе стороны.

Как сообщал "Апостроф", в результате ДТП с участием пассажирского автобуса "Киев-Москва", которая состоялась в субботу, 12 января пострадали три человека.