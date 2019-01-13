ДТП с автобусом "Киев-Москва" под Черниговом: подробности и первые фото с места ЧП

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса "Киев-Москва", которое произошло в субботу, 12 января пострадали три человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

"В результате ДТП автобус "Киев-Москва" лег на бок, пострадала женщина-пассажир, доставлена в Козелецкую районную больницу, угрозы ее жизни нет. Впоследствии еще двое обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство лег на правый бок.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 10 января, в Харькове произошло серьезное ДТП с участием внедорожника Mitsubishi, в результате которого пострадали четыре человека.

Также сообщалось, что в среду, 9 января, в Полтавской области на трассе "Киев-Харьков" столкнулись два автомобиля: погибли два человека, еще трое ранены.