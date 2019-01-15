Еще одна парафия присоединилась к ПЦУ: опубликованы праздничные фото

Во вторник, 14 января, управляющий Днепровской епархией Преосвященнейший Владыка Симеон перешел в поместную Церковь.

Об этом сообщает пресс-служба Днепровской епархии ПЦУ.

Днепровская парафия присоединилась к ПЦУ в праздника Обрезания Господня. В этот день Архипастыря сопровождал меценат епархии, президента МБФ "Солидарность" Александр Владимирович Петровский, который передал, совместно с протоиереем Богданом Гулямовым, ковчег с мощами Святогорских святых для общества.

После молитвы епископ Симеон возглавил благодарственный молебен, "засеял" прихожан и поздравил отца Василия с днем ангела, отметив его Благословенной грамотой, а также все общество, которое более 20 лет постоянно молилось за Украинскую Церковь. Завершилась молитва торжественным многолетием, колядками в исполнении студентов и праздничной трапезой.

Как сообщал "Апостроф", священники УПЦ (МП) вели переговоры о переходе в новосозданную ПЦУ, и обсудили, чего стоит ожидать продолжение этого процесса в дальнейшем.